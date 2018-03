"Bella sorpresa e grande soddisfazione"

"Il fatto che mi abbiano proposto la vicepresidenza del comitato direttivo dell'UDC è il riconoscimento del percorso che abbiamo fatto assieme negli ultimi due anni": lo ha dichiarato all'ats il consigliere nazionale ticinese Marco Chiesa, che ha parlato di una "bella sorpresa" e di "soddisfazione".

Secondo Chiesa, questi due anni in Parlamento "sono serviti a farmi conoscere dagli altri colleghi che se ti apprezzano, specie gli svizzero tedeschi, ti spingono in alto". Il fatto di poter sedere nella stanza dei bottoni del partito è per il ticinese una bella soddisfazione, fermo restando che la scelta dovrà ancora essere ratificata dai delegati democentristi il 24 di marzo a Klosters (GR).

La nuova funzione non dovrebbe causargli grattacapi nella conciliazione tra lavoro e attività parlamentare. Il grosso dell'impegno, come indicato da Chiesa, avviene durante le sessioni parlamentari. Il maggior onere è quindi limitato alle 12 settimane che si trascorrono a Berna, cui si aggiungono delle sedute di clausura (due l'anno).

(Red/Ats)