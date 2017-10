Beltraminelli resta al suo posto

ARGO 1 - Il Governo non ritiene necessario che si sospenda dal DASF. Un perito esterno incaricato di approfondire il caso. Il CdS si presenterà come accusatore privato.

Il Consiglio di Stato ha presentato in conferenza stampa le sue decisioni in merito al caso Argo 1, dopo aver discusso i nuovi risvolti emersi durante la propria seduta di stamane.

Il Governo, ha fatto sapere il presidente Manuele Bertoli, ha innanzitutto deciso di presentarsi come accusatore privato: "Trattandosi di una caso molto delicato, è opportuna la trasparenza. Tutto ciò permetterà di approfondire meglio la situazione e individuare le eventuali responsabilità". Il Governo avrà così accesso agli atti penali e a informazioni che oggi non possiede.

In merito al passo indietro di Paolo Beltraminelli dalla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) chiesto dal PS, il CdS ha fatto sapere che non intende chiedere al ministro di sospendersi, in quanto la vicenda Argo 1 è relativa al 2014, dunque "è troppo distante nel tempo e non avrebbe quindi senso fare questa cosa oggi. E anche Beltraminelli ci ha detto che non ritiene di dover fare un passo indietro".

Bertoli ha poi ricordato che allora, in merito al mandato diretto alla Argo 1, ci fu una "procedura decisionale sbagliata, ma ciò è stato comunque riconosciuto da tempo". Si è quindi proceduto a una "sensibilizzazione dell'Amministrazione cantonale" per evitare che si ripetano errori simili. Il presidente del Governo cantonale ha comunque sottolineato che il Gruppo di lavoro sull'analisi dei rischi è stato prorogato fino a Natale.

Il Consiglio di Stato ha poi deciso di affidare a un perito esterno indipendente, ossia all'ex procuratore pubblico Marco Bertoli ("che non è mio parente", ha precisato il presidente del Governo), un approfondimento di tutto il caso.

Prima Bertoli e poi Beltraminelli, rispondendo a una domanda dei giornalisti, hanno ribadito che la Magistratura sta indagando su diverse ipotesi di reato, ma non ha mai ravvisato reati di natura penale in merito ai funzionari coinvolti nella vicenda.

(S.M.)