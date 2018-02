Beltraminelli ribadisce la propria versione

Prosegue il lavoro a porte chiuse della Commissione parlamentare d’inchiesta voluta dal Gran Consiglio per fare luce sullo scandalo Argo1. Dopo la pausa di carnevale, i deputati dei diversi partiti sono tornati a riunirsi ieri mattina. E se due settimane fa era stato sentito il procuratore generale John Noseda, ieri è stata la volta del consigliere di Stato Paolo Beltraminelli.

Un confronto durato un paio di ore, in cui il direttore del Dipartimento sanità e socialità finito al centro dello scandalo, stando a nostre informazioni, avrebbe in sostanza confermato la propria propria versione dei fatti.

Secondo quanto avrebbe riferito il ministro, all’epoca dei fatti l’emergenza c’era. Beltraminelli ha dunque risposto alle domande dei deputati, ribadendo quanto già affermato in precedenza. Il responsabile del DSS Beltraminelli potrebbe comunque essere nuovamente sentito dalla Commissione parlamentare d’inchiesta nelle prossime settimane.

Intanto il Consiglio di Stato ha deciso di confermare la fiducia nell’avvocata Maria Galliani, che difende il Cantone nell’inchiesta Argo1. Il dubbio era sorto in quanto la legale difende anche uno dei poliziotti accusati – insieme all’ex direttore di Argo 1 – di violenza nei confronti di un giovane rifugiato a Camorino. «L'Esecutivo non ritiene che questo patrocinio vada in qualche modo ad intaccare l'indipendenza per quanto riguarda la difesa del Governo, o quantomeno dell’istituzione cantonale», ha dichiarato Bertoli alla RSI. «C’è un collegamento molto labile sulla vicenda Argo1, ma sono due storie totalmente indipendenti», ha ribadito.

