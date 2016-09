Bilancio positivo per le case di vacanza

I soggiorni nelle strutture ricettive di questo tipo sono in leggero aumento quest'anno in Ticino. Lo ha reso noto l'Associazione Case e Appartamenti di Vacanza.

L’Associazione Case & Appartamenti di Vacanza (ACAV Ticino) ha riscontrato durante questo anno una crescita dei soggiorni nelle strutture ricettive in Ticino.

Come pronosticato da ACAV Ticino già a inizio anno, rispetto al 2015, anno ritenuto particolarmente difficoltoso, durante questa stagione i turisti hanno dimostrato di nuovo maggiore interesse al soggiorno in Ticino.

Le cifre positive di questo importante settore a livello turistico ticinese sono un risultato raggiunto grazie anche al grande impegno delle agenzie in loco e dei proprietari che hanno garantito un ottimo soggiorno per i turisti.

Oltre alla pulizia e la cura dell’oggetto in locazione, ritenuti fondamentali come biglietto da visita per il cliente, anche l’accoglienza e la gentilezza di ogni singolo operatore/affittuario sono caratteristiche molto importanti.

Per il progetto ACAV Ticino sulla “mobilità ed accoglienza” la richiesta di sostegno finanziaria al Cantone è stata respinta. Il tema resta comunque molto caldo data la prossima messa in funzione della Galleria di Base del Gottardo, prevista per l’11 dicembre 2016, che permetterà al turista di raggiungere la nostra regione più rapidamente, e questo porterà ad una maggior attrattività per il Cantone Ticino.

Attualmente l’ACAV Ticino in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana (USI) sta realizzando un sondaggio esclusivo su come vengono raggiunte le destinazioni di soggiorno, sulle esigenze e sulle abitudini dei turisti e dei proprietari di case, appartamenti e rustici in Ticino. Un simile lavoro non è finora mai stato realizzato a livello cantonale; la raccolta dati terminerà nel mese di ottobre 2016 e nell’arco dei prossimi mesi verranno pubblicati questi interessanti risultati.

(Red)