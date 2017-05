"Blue Whale", un caso anche in Ticino?

Un servizio giornalistico mandato in onda da "Le Iene", su Mediaset, ha rivelato l'esistenza di un folle "gioco", proveniente dalla Russia, dal nome "Blue Whale" ("Balena Blu"). In sostanza i ragazzi, dai 9 a 17 anni, vengono spinti al termine di questo gioco a togliersi la vita. In Russia i giovani morti suicidi, secondo le prime informazioni, sarebbero già 157. Ma il tutto pare si stia diffondendo a macchia d'olio.

La cosa è talmente sconvolgente e preoccupante che da alcuni giorni se ne sta parlando anche alle nostre latitudini e tanto che i deputati PPD in Gran Consiglio Giorgio Fonio e Claudio Franscella hanno deciso di interrogare il Consiglio di Stato, spiegando che "considerata la delicatezza del tema e la sua pericolosità, riteniamo urgente e prioritario aprire una discussione affinché le Istituzioni possano predisporre tutte le misure per tutelare la salute e la vita dei nostri giovani". I due granconsiglieri chiedono innanzitutto quali informazione possiede il Governo sul tema e poi se si sono già registrati nel nostro Cantone episodi riconducibili al gioco della morte. Fonio e Franscella domandano infine come intende agire per tutelare la salute dei nostri giovani da questo folle "gioco".

I due popolari democratici affermano infatti di avere ricevuto informazioni in merito a un presunto caso in Ticino, riguardante una giovane : "Numerosi cittadini hanno segnalato prontamente alla Polizia Cantonale il profilo facebook dell'adolescente allo scopo di verificare e se del caso aiutare la ragazza".

Preoccupazione globale

Sulla problematica si sta chinando pure il Parlamento europeo grazie ad un'interrogazione presentata dall'europarlamentare Nuno Melo (Ppe). Nel suo atto Melo scrive che "morti sono stati registrati in Brasile e in Russia. Ci sono sospetti che il gioco sia già in corso in Ucraina, Romania, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e Francia". Preoccupato dal propagarsi del fenomeno "Blue Whale", Melo ha chiesto nel suo atto quali "informazioni possiede la Commissione uropea sull'argomento e cosa può fare l'UE per proteggere i giovani europei dato il rischio che questo gioco rappresenta".

Anche in Svizzera si registra un caso confermato, nel Canton Vaud, come riportato da Le Nouvelliste. Gli inquirenti stanno indagando su un altro caso riguardante un'adolescente di Fully, in Vallese. La ragazza presenterebbe le ferite tipiche del gioco mortale.

Le regole del "gioco"

Chi aderisce a questo "gioco" riceve dei compiti da svolgere giornalmente da parte di un curatore che adesca i giovani tramite i social network. Le sfide vanno dalla semplice pubblicazione di un disegno, una balena blu, all'autolesionismo. L'ultimo compito assegnato ai giovani adolescenti è folle. Viene ordinato loro di salire sul più alto edificio della città e di buttarsi nel vuoto.

(Red)