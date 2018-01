Boom di pernottamenti in novembre

Se a livello nazionale è stato registrato un +4,8% rispetto a un anno fa, in Ticino l'incremento è stato dell'8,5%. Il nostro Cantone il più dinamico anche sugli 11 mesi.

Sensibile aumento dei pernottamenti in Svizzera nel mese di novembre: il settore alberghiero ha registrato 1,97 milioni di notti, il 4,8% in più dello stesso periodo del 2016. Ancora più marcati sono stati gli incrementi in Ticino (+8,5% a 90'695) e nei Grigioni (+7,5% a 92'849).

Stando alle cifre diffuse stamane dall'Ufficio federale di statistica (UST) nei primi undici mesi dell'anno a livello nazionale i pernottamenti sono stati 34,7 milioni (+4,8%). Gli svizzeri hanno segnato un +3,7% a 15,7 milioni, ma ancora più forte è stata la progressione per quanto riguarda gli stranieri: +5,8% a 19,0 milioni, vale a dire circa un milione in più di notti.

Riguardo alle zone di provenienza spicca l'Asia (+12,3%, pari a 532'000 notti supplementari) e l'America (+11,8%, +276'000). In Europa l'incremento si è attestato all'1,8% (+198'000), con la Germania (principale paese di provenienza) al +0,4% (+15'000). Un calo è stato riscontrato invece per i turisti inglesi (-1,1%, -17'000).

Il Ticino si è dimostrato la più dinamica fra le grandi regioni turistiche nei primi undicesimi dell'anno, con un +7,7% (+171'000). Per quanto riguarda le altre zone vanno menzionate soprattutto Berna (+7,6%) e Basilea (+7,1%). In flessione risultano solo la Svizzera orientale (-0,2%) e Friburgo (-0,7%).

(Ats)