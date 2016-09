Borse di studio: "Pronti al referendum"

La Gioventù socialista ticinese si dice pronta a lanciare il referendum sulle borse di studio nel caso dovessero venir accolti i preannunciati tagli, sui quali aveva già espresso la propria contrarietà.

"La collaborazione fa la forza" - si legge in un comunicato stampa odierno, nel quale la formazione spiega di aver gettato le basi per un’alleanza interpartitica e interassociazionale contattando il Sindacato Indipendente Studenti Apprendisti (SISA) e la Gioventù Comunista che hanno già aderito al progetto. "È fondamentale creare un ampio fronte giovanile che si opponga con forza a questa misura poco lungimirante proposta dai partiti borghesi", viene spiegato nel testo.

Secondo la GISO, "questi tagli sulle borse di studio sono inammissibili; tramutando in prestiti un terzo di quello che ora è borsa si andrebbe a creare una spaccatura sociale marcata e molti giovani con basse disponibilità economiche rinuncerebbero a proseguire un percorso accademico. La nostra società non può permettersi di aumentare ulteriormente le differenze sociali colpendo con nuove misure di risparmio le fasce più fragili".

Per questi motivi la formazione si dice pronta a lottare per difendere uno dei pilastri della società di diritto: "il diritto indiscriminato all’istruzione. Le pari opportunità in campo formativo non dovrebbero nemmeno esser messe in discussione!".

La nota stampa si conclude con un motto molto chiaro: "Giù le mani dall’istruzione! NO alla messa in vendita del nostro futuro!".

