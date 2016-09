Burqa, già raccolte 5'000 firme in Ticino

Sono circa 5'000 le firme valide raccolte finora in Ticino a favore dell’iniziativa federale che chiede di vietare la dissimulazione del volto in tutta la Svizzera, lanciata il 15 marzo. Lo comunica Giorgio Ghiringhelli, responsabile della raccolta-firme nel Cantone nonché promotore del testo per il divieto cantonale, poi approvato.

Il Ghiro fa sapere che "un pacco del peso di 8,8 chili contenente le firme già vidimate dai Comuni è stato spedito negli scorsi giorni alla centrale organizzativa del Comitato nazionale, che si trova a Flaach (Canton Argovia). Sono già diverse decine di migliaia le firme raccolte finora in tutta la Svizzera, ma siamo ancora lontani dal limite minimo di 100'000 firme che occorrerà raccogliere entro il 15 settembre del 2017".

La raccolta delle firme continuerà dunque anche in Ticino, ma Ghiringhelli comunica che non verranno più organizzate bancarelle, ma si farà affidamento solo sul volontariato e "sulla buona volontà dei cittadini che si attiveranno spontaneamente per raccogliere firme fra amici e conoscenti o in occasione di cene e manifestazioni". Almeno fino a Natale sarà possibile scaricare il formulario per le firme dal sito www.ilguastafeste.ch.

"Soddisfatto sì, ma non troppo…"

"Qualche mese fa, nella mia veste di responsabile per la raccolta delle firme in Ticino, avevo promesso al Comitato nazionale (di cui faccio parte assieme a Lorenzo Quadri, Marina Masoni, Iris Canonica e Olga Cippà) almeno 5'000 firme. Dovrei dunque essere soddisfatto per aver raggiunto questo obiettivo, grazie anche al concreto appoggio della Lega dei ticinesi, ma in realtà sono solo parzialmente soddisfatto", scrive il fondatore del Guastafeste nella nota stampa, spiegando: "Considerato che in occasione della votazione popolare svoltasi il 22 settembre 2013 circa 63'000 ticinesi (pari al 65,4% dei votanti) aveva votato a favore dell’iniziativa cantonale antiburqa (che era stata sottoscritta da ben 11'767 cittadini), e considerato che in base ai recenti sondaggi la percentuale di favorevoli è nel frattempo aumentata all’85%, mi sarei aspettato un po’ più di entusiasmo e di collaborazione a sostegno della nuova iniziativa federale, tanto più che - come detto - la “valanga antiburqa” che si sta espandendo in Svizzera e anche in Germania era partita proprio dal Ticino".

