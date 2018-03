Calano i pernottamenti in Ticino

Il nostro Cantone è stato l'unico a registrare, in gennaio, una diminuzione rispetto all'anno prima (-3,6%); il resto della Svizzera ha infatti segnato un deciso aumento (+5,2%).

Nel mese di gennaio c'è stato un deciso aumento dei pernottamenti in Svizzera: il settore alberghiero ne ha registrati 2,9 milioni, il 5,2% in più rispetto a un anno prima. Gli svizzeri hanno prenotato 1,4 milioni di notti, gli stranieri poco di più, in progressione rispettivamente del 5,5% e 5,0%.

In base alle cifre diffuse stamane dall'Ufficio federale di statistica (UST), il Ticino è risultato l'unica fra le grandi regioni turistiche a segnare una diminuzione dei pernottamenti rispetto a un anno prima, con un -3,6% (a quota 59'000). Un calo probabilmente dovuto al fatto che lo scorso hanno il nostro Cantone ha registrato per diversi mesi un boom di presenze di turisti.

Nei Grigioni risulta invece un +6,4% a 632'000. Per quanto riguarda le altre grandi regioni vanno menzionate le forti progressioni in Svizzera nord-occidentale (+12,5% a 155'000 pernottamenti) e a Zurigo (+8,5% a 361'600). In numeri assoluti la fanno da leone la regione lemanica (+4,7% a 835'300) e la Svizzera orientale (+4,8% a 751'100).

Riguardo ai continenti di provenienza, l'Europa è quella che produce il maggior numero di pernottamenti: un po' oltre 1 milione (+5,3%), seguita da Asia (210'500, -1,7%) e America (176'900, +11,1%). I paesi che più hanno portano turisti in Svizzera a gennaio sono Germania (313'600 pernottamenti, +3,1%), Regno Unito (128'200, invariato), Stati Uniti (110'500, +6,4%) e Francia (101'800, +14,7%).

(Red/Ats)