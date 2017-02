"Calate del 30% le polveri fini"

Lo ha reso noto Claudio Zali, rispondendo a un'interpellanza sulle misure d'urgenza per combattere i livelli di smog. "Non è previsto alcun indennizzo", ha aggiunto.

Il divieto di circolazione emanato a fine gennaio dal Dipartimento del territorio di Claudio Zali ha coinvolto 8.800 auto e 4.777 autofurgoni, permettendo, attraverso la riduzione della velocità, di far calare del 30% i livelli di polveri fini.

Lo ha reso noto il consigliere di Stato Claudio Zali rispondendo all’interpellanza inoltrata dai deputati della Destra Paolo Pamini e Sergio Morisoli.

Il direttore del DT ha pure specificato come non è previsto alcun indennizzo per i datori di lavoro in possesso di veicoli diesel Euro 3 o di categoria inferiore, danneggiati dal divieto di circolazione.

