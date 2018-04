Cambio ai vertici di Pro Natura Ticino

Si è tenuta sabato 14 aprile, nella splendida cornice della riserva naturale del laghetto di Muzzano, l’Assemblea generale di Pro Natura Ticino. Durante la parte ufficiale, alla presenza di una 30ina di soci e del sindaco di Muzzano Simona Soldini, l’Assemblea ha accettato all’unanimità il cambio di presidenza. Marco Zanetti subentra a Claudio Valsangiacomo. Veterinario e amante della montagna, Zanetti da sempre si batte in favore della protezione della natura.

Riunita presso il Canvetto di Muzzano, Pro Natura Ticino ha reso omaggio a Claudio Valsangiacomo per l’enorme impegno dimostrato in favore dell’associazione, che sotto la sua guida ha saputo cogliere diversi importanti traguardi, tra cui, ad esempio, l’acquisto e il rilancio del Centro Pro Natura Lucomagno, concretizzato nell’anno del 50° anniversario nel 2010. Claudio continuerà il suo impegno a favore di Pro Natura Ticino come membro di comitato e come delegato ticinese presso l’assemblea dei delegati a livello nazionale.

La giornata, svoltasi in un clima conviviale e allietata da un ottimo pranzo organizzato dall’OTAF di Sorengo, ha permesso di sottolineare la volontà dell’associazione di collaborare con i vari attori presenti sul territorio cantonale in generale e attorno al laghetto in particolare. Durante la retrospettiva del 2017, Christian Bernasconi (nuovo segretario da maggio 2017) e Claudio Valsangiacomo hanno ripercorso alcuni dei traguardi più importanti di Pro Natura Ticino e ringraziato Luca Vetterli, storico segretario dell’associazione andato in pensione nel corso dell’anno passato dopo oltre un decennio alla guida della sezione ticinese.

L’Assemblea si è conclusa in bellezza con una visita dell’esposizione sulla biodiversità del laghetto dal titolo Laghetto: ma chi ci vive?, guidata dalla biologa Martina Spinelli responsabile per Pro Natura Ticino della riserva naturale. Una bella iniziativa per valorizzare questa importante oasi verde nei pressi di Lugano, così come il lavoro di tutti i partner che intervengono nella gestione della riserva

(Red)