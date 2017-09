Cambio al vertice per FFS in Ticino

Dal primo gennaio 2018 Roberta Cattaneo sarà la nuova Coordinatrice FFS Regione Sud. Questa la decisione presa dai vertici delle FFS. Roberta Cattaneo, che assumerà il doppio ruolo di Coordinatrice FFS Regione Sud e di Responsabile FFS – Divisione Viaggiatori Ticino, fino allo scorso mese di agosto rivestito da Roberto Tulipani, subentra a Flavio Crivelli

I principali compiti del Coordinatore consistono nella rappresentanza della Direzione FFS in Ticino, nella coordinazione interna e esterna di progetti di interesse strategico, nella responsabilità della Prospettiva Generale FFS Ticino e, nella funzione di Responsabile FFS – Divisione Viaggiatori Ticino, rappresentare gli interessi del traffico passeggeri nei confronti di Cantone e delle altre aziende di trasporto.

Roberta Cattaneo, classe 1967, sposata, ha cominciato la propria carriera professionale presso le FFS, dove ha trascorso 16 anni, dal 1984 al 2000. Dopo essersi perfezionata nella gestione delle risorse umane, la Signora Cattaneo ha conseguito un Master in Business Administration ed ha gestito il settore delle risorse umane presso la RSI, fino al 2015. In seguito è passata all’Ufficio Federale delle Comunicazioni, in qualità di Vicedirettrice e Responsabile Settore Media.

Le FFS si felicitano della scelta e desiderano ringraziare Flavio Crivelli per l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti nel corso dei suoi cinque anni in veste di Coordinatore. Il Signor Crivelli, nel suo ruolo di Responsabile Regione Sud – Gestione del Traffico, si trova di fronte ad importanti sfide, che saprà affrontare al meglio grazie al suo spirito positivo e alla sua pro-fonda conoscenza della realtà ferroviaria.

Con la nomina di Roberta Cattaneo le FFS assicurano continuità e spirito innovativo in un ruolo fondamentale in Ticino come nel resto della Svizzera.

(Red)