Camorino, riassetto logistico per i migranti

Nel settore delle attribuzioni dei migranti e dei richiedenti l’asilo vi è un riassetto logistico. A dirlo è il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), specificando di aver pubblicato oggi, martedì, sul Foglio ufficiale l’avviso di gara legato al concorso per lo svolgimento di servizi di sorveglianza nel settore dell’asilo, in particolare presso il centro cantonale d’accoglienza di Camorino, presso strutture di protezione civile, o presso altre strutture sul territorio che in futuro dovessero essere attivate in caso di evoluzioni o aumenti nelle attribuzionidi migranti al Canton Ticino da parte della Confederazione.

La procedura pubblicata, si spefica ancora, ha potuto essere avviata grazie alla maggior disponibilità di posti letto e alla garanzia di utilizzo a medio-lungo termine dell’ampliata struttura di Camorino (da 50 a 100 posti), con possibili estensioni future. "Per la gestione del centro richiedenti l’asilo di Camorino, si stanno inoltre approfondendo i dettagli per affidare dall’autunno 2017 il compito a Croce Rossa, solido partner cantonale per la gestione di strutture quali i centri di Paradiso, il nuovo centro di Cadro previsto per l’autunno e il recente centro aperto per i minorenni non accompagnati a Castione" specifica il DSS.

(Red)