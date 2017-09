Campane a festa e colpi di cannone

Per celebrare l'elezione di Ignazio Cassis in Consiglio federale, alle 12.30 hanno risuonato in tutto il Cantone le campane. A Bellinzona sparati i 26 colpi di cannone.

Tutto il Ticino in festa per l'elezione di Ignazio Cassis in Consiglio federale! A Bellinzona sono esplosi a mezzogiorno i 26 colpi di cannone per festeggiare questo importante evento per tutto il Cantone.

È quanto prevedevano le disposizioni protocollari del Canton Ticino nel caso in cui, come è poi stato, il candidato ticinese riuscisse ad entrare in Governo. Alle 12.30 è poi stata la volta delle campane. Le chiese di tutto il territorio cantonale erano infatti invitate a sottolinare questa "vittoria" ticinese a Berna, e la maggior parte di loro ha risposto in maniera positiva a questo invito. E così il suono delle campane a festa ha accompagnato i ticinesi nella loro pausa pranzo.

Oggi, inoltre, verranno anche esposte sia la bandiera ticinese che quella svizzera all'esterno di tutti gli edifici pubblici cantonali. Anche i cittadini sono invitati a esporre a loro volta il vessillo cantonale e quello nazionale.

Il 28 settembre i festeggiamenti ufficiali

I festeggiamenti ufficiali in onore del neoeletto consigliere federale si svolgeranno invece giovedì 28 settembre a Bellinzona. Le celebrazioni prenderanno il via con l'arrivo del treno speciale da Berna nel primo pomeriggio. A seguire, un corteo nelle vie della Città e un momento pubblico con discorsi ufficiali in Piazza Governo. I festeggiamenti si concluderanno poi con un banchetto d’onore al Palasport di Bellinzona.

(Red)