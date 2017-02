"Capitan Marco era violento, ci minacciava"

The day after. Il giorno dopo la bufera scatenata dall’arresto un uomo con la doppia nazionalità (svizzera e turca) e dall’interrogatorio di un cittadino turco, accusati di essere reclutatori dell’ISIS, emergono altri dettagli sulla vicenda. (Vedi articoli correlati) Un’operazione che ha coinvolto più di un centinaio di agenti e che si è dipanata su due inchieste: una cantonale (che ha visto coinvolta un’agenzia di sicurezza che si occupava della sorveglianza in un Centro per richiedenti l’asilo) e una federale (partita dal marocchino condannato a Milano Abderrahim Moutaharrik di cui il presunto reclutatore era un amico). Siamo andati al Centro rifugiati di Camorino, dove i giovani ci hanno descritto i due finiti in carcere.

"Capitan Marco era un duro e un violento. Urlava sempre e minacciava di farci rimandare al nostro paese. Avevamo paura, qualcuno mi ha detto di essere stato picchiato. Ma a me, urla a parte, non mi ha mai messo le mani addosso. L’altra guardia, il suo collega, che diceva di essere turco, invece, era un tipo taciturno. Ogni tanto parlava con il gruppetto di musulmani nel rifugio, tre o quattro in tutto. Qualche volta li ha anche accompagnati alla moschea di Giubiasco a pregare". Chi ci racconta cosa accadeva nel “bunker” di Camorino adibito a Centro rifugiati è un giovane profugo che alterna l’inglese a quel poco di italiano che ha imparato in questi mesi passati in Ticino. Con lui una ventina di altri giovani, tra i 18 e i 25 anni, provenienti da Eritrea, Somalia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq e persino Tibet.

Il gruppo sta giocando a calcio nel vecchio campo del Giubiasco, a un chilometro circa dal rifugio della protezione civile di Camorino adibito a Centro di accoglienza dei richiedenti l’asilo. È la loro “ora d’aria”, uno dei pochi momenti che rompono la noia del loro status di rifugiati ospiti a Camorino. Ospiti da qualche mese, provenienti da altri centri svizzeri o ticinesi, ma c’è chi alloggia nel “bunker” da più di un anno. Poco dopo l’ora di pranzo, in ordine sparso, i rifugiati lasciano il “bunker” e, passeggiando con il pallone tra i piedi, raggiungono il campo sportivo. Li incontriamo lì e, lontani da guardie giurate e assistenti sociali, accettano di raccontarci quello che hanno vissuto in questi mesi. Prima cioè dell’arresto, nei giorni scorsi, del 36enne italo-svizzero, Capitan Marco appunto, noto alle cronache rosa per essere stato il marito di Anna Oxa e accusato di usura, sequestro di persona, atti di violenza nei confronti di almeno un richiedente l’asilo. E prima che finisse in manette il 32enne collega svizzero-turco, sospettato invece di aver reclutato combattenti. Capitan Marco era anche il titolare della Argo1 SA di Cadenazzo, l’agenzia di sicurezza che aveva ottenuto il mandato diretto per la sorveglianza del Centro rifugiati di Camorino e da un paio di giorni, dopo l’inchiesta e gli arresti, sostituita con gli “uomini in blu” della Securitas che operano già a Rancate. Sul presunto reclutatore di jihadisti, tuttavia, i giovani profughi in libera uscita non si sbilanciano: "A me sembrava tranquillo – dice un altro rifugiato al campetto -. Severo sì, ma non esagerato come Capitan Marco."

Sono una sessantina in tutto attualmente i richiedenti l’asilo ospitati nella struttura della Protezione civile a Camorino. Durante il blitz di Polizia cantonale e federale dell’altro giorno, oltre alla perquisizione delle camerate dove sono alloggiati, sono stati tutti interrogati. Non ci vogliono dire, però, se durante il blitz e gli interrogatori hanno portato via qualcuno di loro: la diffidenza prende il sopravvento. Così il gruppo di eritrei si allontana compatto per tornare nel rifugio, seguito anche dagli altri, sempre in ordine sparso. Al “bunker” troviamo la porta sbarrata da un agente Securitas e da un assistente sociale: per nostra fortuna il campo di calcio non è... blindato.

(MAG/Red)