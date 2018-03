Caprara: «Perplessi dai commenti di Noseda»

Al comitato PLR di giovedì sera è stato presentato un piano per la mobilità. Il presidente Bixio Caprara è tornato sul caso dei rimborsi del Governo ticinese.

Dopo l’affondo del consigliere di Stato Claudio Zali martedì in Parlamento, questa sera anche il presidente del PLR Bixio Caprara si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti Procuratore generale John Noseda. In occasione del comitato cantonale riunito a Mendrisio, Caprara ha voluto tornare sull’affaire dei rimborsi del Governo. «La questione – ha evidenziato - ha provocato fiumi di parole e denunce roboanti, con due decreti di abbandono».

«Rispettiamo la separazione dei poteri, e quindi il ruolo e le competenze del PG, ma i commenti espressi da Noseda su aspetti di natura amministrativa ci hanno lasciato molto perplessi e rammaricati», ha quindi aggiunto, non nascondendo il proprio fastidio per quello che ha definito «un esercizio di scaricabarile messo in campo da alcuni, a posteriori».

(MS)

