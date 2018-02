Carcere e casi limite, verso una soluzione

di Luca Montagner

Il processo al 52enne affetto da gravissime turbe psichiche ha messo in evidenza alcune importanti falle che il nostro Cantone ha ancora nella gestione di casi particolari. Come sottolineato durante il processo dal procuratore Arturo Garzoni «in Ticino non c’è una struttura adeguata per gestire questi detenuti» e sarebbe quindi il momento che «la politica si desse una mossa per risolvere questo problema annoso». Attualmente questi rari casi vengono mandati in strutture oltre il Gottardo, ma occorre trovare soluzioni sul nostro territorio. Ne abbiamo parlato con Stefano Laffranchini, direttore delle strutture carcerarie ticinesi, che ci ha presentato una panoramica della situazione ticinese e svizzera, presentando i passi che il Cantone muoverà nei prossimi anni.

Direttore, qual è la situazione oggi delle carceri ticinesi per la gestione dell’internamento?

Attualmente, strutture che permettano un internamento di detenuti pericolosi a lungo termine non ce ne sono. L’unica soluzione temporanea, e con temporanea intendo non più di 6 mesi, è il carcere giudiziario de La Farera, dove sono previsti degli spazi speciali che, però, limitano la libertà soggettiva e individuale in maniera estremamente importante. Il carcere de La Stampa, invece, deve permettere definite libertà di manovra, proprio perché il suo obiettivo è il reinserimento sociale. Infatti, in questa struttura si deve lavorare, viene concesso del tempo libero e la possibilità di praticare sport. Per la tipologia di detenuti particolarmente pericolosi, per cui vale la regola di essere approcciati costantemente con un rapporto di forza di 2-3 agenti per detenuto, occorre una struttura più restrittiva.

La situazione in Svizzera interna, invece, a che punto è?

Oltralpe ci sono delle strutture che dispongono di sezioni di alta sicurezza per il lungo termine. Queste sono adibite anche logisticamente per la gestione di questa tipologia di detenuti. Qui viene permessa una certa libertà di manovra e umana, il tutto sempre in sicurezza per il personale. Curabilis, per contro, struttura collocata nel Canton Ginevra, è una soluzione dove vengono portati detenuti con una patologia psichiatrica ritenuta curabile, come richiama anche il nome stesso della struttura. Ma nei casi limite come quello di questi giorni, ritenuti incurabili, bisogna usare delle sezioni speciali, come ad esempio nel carcere di Thorberg nel Canton Berna. Ci tengo a precisare, comunque, che questi casi rappresentano meno dell’1% della totalità dei detenuti.