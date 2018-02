Carceri senza carcerieri? È possibile

Una mostra e un incontro per far conoscere in Svizzera un fenomeno che stupisce il mondo. Con i protagonisti brasiliani dialogheranno i responsabili del nostro sistema carcerario.

di Claudio Mésoniat

Se vi dicessero che ci sono carceri senza guardie, né armi, né barriere, dove le chiavi sono in mano agli stessi detenuti, chiamati “recuperandi”, che autogestiscono la vita comune e partecipano a progetti di formazione professionale, come ci restereste? Increduli, ovviamente. Dove mai? E quando? Forse nelle “reductiones” dei gesuiti del ’600 (quelle del film Mission). O in un qualche romanzo di fantastoria. L’origine, in effetti è sudamericana, ma questa utopia si è realizzata per davvero e sta suscitando interesse in tutto il mondo. Tant’è vero che venerdì sera, all’Aula Magna dell’USI (ore 18.00), i responsabili del sistema carcerario ticinese si incontreranno per la prima volta a discuterne con i protagonisti di queste carceri rivoluzionarie (presenti il Ministro Gobbi e uno dei più alti funzionari del Dipartimento federale di Giustizia, Bernardo Stadelmann).

Un colpo di genio

Sono nate 45 anni fa in Brasile. E nonostante potessero sembrare un miraggio destinato a dissolversi in poco tempo, oggi prosperano, sono oltre 40. Si chiamano APAC (acronimo per Associazione di Protezione e Assistenza ai Condannati), nascono nella città paulista di San José dos Campos dall’iniziativa di un gruppo di volontari e dal colpo di genio di un avvocato di San Paolo, Mario Ottoboni. Eccone la genesi, nelle sue parole: «Nel 1972 sono arrivato alla conclusione che le prigioni brasiliane non offrivano nessun tipo di processo di recupero a nessuno. L’essere umano è recuperabile. Per far sì che questo accada, però, il detenuto dev’essere trattato in maniera umana. Umana, ma con fermezza. Il primo passo è il rispetto per la vita. (…)».