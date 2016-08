"Cari cristiani, vi siamo vicini"

«È stato un momento pieno di emozione». Così l’imam Redouan Samir Jelassi racconta l’incontro avvenuto oggi, dopo la celebrazione della Messa, sul sagrato della parrocchia di Santa Teresa a Viganello tra i fedeli musulmani e quelli cattolici. Dopo l’invito lanciato qualche giorno fa dallo stesso imam, una delegazione composta da una ventina di persone musulmane – tra cui molte donne e bambini – è partita dalla moschea di Viganello alla volta della vicina chiesa.

«Non si è trattato di un momento di preghiera comune – sottolinea l’imam Jelassi - ma di un incontro tra gruppi di fedeli di due religioni monoteiste. L’atmosfera era molto serena e abbiamo avvertito una grande partecipazione emotiva da parte dei presenti».

«La comunità cristiana, prosegue, ha accolto positivamente questo nostro atto concreto volto a testimoniare la volontà di proseguire il cammino di convivenza pacifica e di rispetto reciproco. La nostra intenzione era portare un messaggio di pace, chiarendo che l’Islam condanna il terrorismo e l’estremismo in ogni sua sfaccettatura. Abbiamo voluto portare la solidarietà del mondo musulmano ai nostri concittadini cristiani, in particolare dopo la drammatica uccisione in chiesa del parroco di Rouen. Il vero Islam è estraneo a questi atti di violenza, non si deve confondere i casi di estremismo con il resto dei fedeli», spiega Jelassi.

Più in generale, spiega ancora, «la nostra delegazione ha sottolineato che le religioni non devono mai essere un terreno di scontro. Con questo nostro gesto intendiamo testimoniare la possibilità che due credi diversi possano portare a un confronto pacifico e a una collaborazione prolifica per il bene dell’essere umano e per la serenità della società intera».

Ad accogliere la delegazione musulmana c’erano don Damian Spataru e don Valentino Tafou. «Ci siamo trovati fuori dal sagrato della chiesa dopo la celebrazione della Messa, ci racconta don Damian. Abbiamo dato il nostro benvenuto all’imam e ai fedeli musulmani di fronte a un’ottantina di nostri parrocchiani. Abbiamo potuto cogliere l’emozione delle persone lì riunite. In molti, dopo le parole dell’imam Jelassi, si sono avvicinati a lui per salutarlo e per scambiarsi qualche parola. È stato un incontro molto intenso e costruttivo. Il nostro percorso insieme potrà continuare nella nostra quotidianità, ogni volta che ci incontriamo per le strade e nei negozi della nostra città».

Un gruppetto di musulmani si è recato in visita anche nella Chiesa di San Vitale a Chiasso, dove don Feliciani intrattiene buoni rapporti con la comunità islamica locale. Altrove, i fedeli musulmani non si sono palesati in modo esplicito, ma è possibile che abbiano risposto all’invito dell’imam Jelassi, testimoniando in maniera libera e silenziosa la solidarietà ai cristiani e la volontà di proseguire un dialogo reciproco nel segno della pace e della fratellanza.

