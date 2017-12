Casette per attrezzi senza più licenza

Sguardo sulle principali novità della revisione della Legge sull'edilizia, in consultazione. Obiettivo principale: abbreviare i tempi per ottenere il via libera alle costruzioni.

di Nicola Mazzi

Era attesa da molto tempo ed è arrivata negli scorsi giorni. La revisione totale della Legge edilizia, messa in consultazione fino al 28 febbraio, prevede diverse e importanti novità. L’obiettivo è chiaro: abbreviare i tempi amministrativi della procedura di rilascio del permesso di costruzione e semplificare la gestione interna e l’iter della procedura.

Le lungaggini burocratiche provocano, infatti, malcontento tra la popolazione di cui hanno testimoniato diversi atti parlamentari inoltrati dai deputati. Basti pensare che il tempo medio per il Cantone nell’evadere le 4mila domande di costruzione è di 36 giorni per le zone edificate e di 44 per gli oggetti fuori zona. A questi occorre aggiungere i 30 giorni di tempo impiegati dal Municipio per emanare la propria decisione e altri giorni per la trasmissione degli atti. In totale si stima un tempo di 80 giorni per conseguire la licenza edilizia in zona edificabile e 90 fuori zona (per casi complessi si può arrivare addirittura a 140-150 giorni). Troppo.

Come fare allora? Il Dipartimento del territorio propone di avvalersi dell’informatica in modo sistematico. Anzitutto la domanda di costruzione va presentata dal progettista in forma elettronica attraverso il sistema cantonale di gestione informatica delle procedure edilizie (GIPE). A cui vanno aggiunte due copie (oggi sono cinque) su carta. A valere sarà comunque la trasmissione elettronica. Un modo per favorire anche lo scambio di richieste e informazioni tra progettista e autorità.