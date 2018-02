Caso Argo 1, nessun perito per la CPI

La Commissione parlamentare d’inchiesta sull’operato del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e dei Servizi competenti coinvolti nella gestione del settore dell’asilo, e in sostanza nella vicenda di Argo 1, comunica di aver deciso di non nominare un perito, ma di avvalersi principalmente delle competenze interne ai Servizi del Gran Consiglio e di puntuali collaborazioni esterne per l’accertamento dei fatti o per eventuali approfondimenti giuridici.

Nel contempo, ha aggiunto, continuerà a far capo al Controllo cantonale delle finanze laddove necessario.

(Red)