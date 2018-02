Caso Argo 1, "non c'era urgenza"

È quanto sosterrebbe nel suo rapporto Marco Bertoli, il perito nominato dal Consiglio di Stato per cercare di far luce sul mandato assegnato all'agenzia di sicurezza.

Non si può affermare che vi fosse un'urgenza tale da dover attribuire il mandato ad Argo 1 per gestire i centri per richiedenti l'asilo in Ticino: è quanto sosterrebbe nel suo rapporto Marco Bertoli, il perito nominato dal Consiglio di Stato per cercare di far luce sul mandato assegnato all'agenzia di sicurezza.

Lo anticipa oggi il CdT, stando al quale nel testo l'ex procuratore pubblico ripercorre tutta la vicenda, per poi "smontare il castello di bugie" costruito dai funzionari, che hanno sempre sostenuto che le decisioni prese erano state dettate dalla situazione di emergenza in cui ci si trovava.

Il perito quindi punterebbe il dito contro i vari funzionari del DSS coinvolti, evidenziando "inganni, tentativi di depistaggio e qualche menzogna".

In sostanza, Bertoli concluderebbe che non vi siano fatti corruttivi, ma che sia invece ipotizzabile il reato di infedeltà nella gestione.

(Red)