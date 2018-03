Cassa malati, chiesti già 31mila sussidi

Sono quasi 31mila le richieste di sussidio di cassa malati arrivate a metà febbraio all’amministrazione cantonale. A renderlo noto è il Governo, rispondendo a un’interrogazione del deputato leghista Massimiliano Robbiani. Il diritto alla RIPAM (le riduzioni di premio nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie) è stato finora concesso a 44.512 persone e, fa presente l’Esecutivo, «è possibile che nei prossimi mesi altri cittadini inoltrino richiesta per l’anno in corso».

Ma c’è di più, perché, come evidenzia la risposta governativa, delle oltre 20mila decisioni positive emesse finora per la RIPAM 2018, circa 7.800 riguardano persone sole, mentre le altre 12.200 sono famiglie. Guardando agli anni passati, nel 2017 i via libera per i sussidi erano stati 27.669, di cui 11.286 per persone sole e le restanti 16.383 per famiglie.

Nella sua risposta, il Governo fa però anche presente che, nell’ambito del risanamento finanziario, il Gran Consiglio ha approvato un adeguamento dei redditi, che dovrebbe quindi portare un risparmio di 5 milioni proprio a partire da quest’anno. «L’impatto di questa misura interessa le fasce medio-alte e cresce con l’aumentare del reddito; le fasce di reddito basse sono invece tutelate», specifica il Consiglio di Stato. Il numero di beneficiari di sussidi, quest’anno sarà dunque inferiore al 2017.

(Red)