Cassis: "Così la partita si fa interessante"

Si delinea una sfida a tre per occupare il posto dell’uscente Didier Burkhalter in Consiglio federale. Martedì sera il PLR ginevrino ha ufficializzato la candidatura di Pierre Maudet. Il 39enne consigliere di Stato, considerato un vero “enfant prodige” della politica, ha convinto all’unanimità i delegati del partito, elencando le sfide più immediate con cui la Svizzera si dovrà confrontare, dai rapporti con l’UE, ritenuti «decisivi per la prosperità del Paese», alla promozione di una politica monetaria «più attiva». Sull’esempio di altre banche di Stato, ha poi spiegato, la Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe dedicare parte dei suoi attivi (700 miliardi) al sostegno dell’economia innovatrice, promuovendo una politica più offensiva contro terrorismo, tratta di esseri umani e lavoro nero. Oggi, invece, con ogni probabilità sarà la consigliera nazionale vodese Isabelle Moret a ottenere l’ufficializzazione della propria candidatura per Berna. La 46enne ha dalla sua non solo il fatto di rappresentare il genere femminile, ma di godere anche delle simpatie del partito socialista.

A margine dell’evento di ieri a Locarno, abbiamo intercettato il candidato ticinese per il seggio federale Ignazio Cassis, per raccogliere alcune impressioni sui suoi sfidanti. «I loro nomi circolavano, e ora come ci si aspettava sono stati confermati. Mi rallegro: sono due personalità forti e anche molti diversi tra loro e differenti da me. La partita si fa interessante», ci ha detto Cassis a proposito di Maudet e Moret. «Ogni concorrente preoccupa», ha quindi spiegato il candidato ticinese, specificando comunque di vivere le settimane che lo separano dal 20 settembre - data in cui l’Assemblea federale sarà chiamato ad eleggere il successore di Burkhalter- in maniera molto serena: «Sono conscio delle mie forze, così come dei pericoli e dei miei punti di debolezza. Giocherò al meglio le mie carte, ma sento molto la grande aspettativa che nutre tutta la Svizzera italiana». «Negli ultimi giorni – ammette – ho ricevuto diverse attestazioni di stima e affetto non solo dal Ticino ma anche dai Grigioni. È una bella responsabilità, ma anche molto appassionante».

(MS)