CCL, giorni decisivi per i gessatori

di Nicola Mazzi

I gessatori sono a una svolta. Lunedi prossimo si terrà, infatti, l’ultimo incontro tra i sindacati e l’associazione ticinese mastri gessatori (ATMG) per cercare di trovare una soluzione al rinnovo del contratto collettivo di lavoro (CCL). Saranno presenti i rappresentanti dell’associazione di categoria e dei due sindacati OCST e UNIA.

Durante l’ultima riunione, che si è tenuta venerdì scorso, i sindacati hanno presentato le loro richieste che si basano su tre punti cardine: la flessibilità delle ore di lavoro, le indennità per le trasferte e il pranzo, e la questione salariale che prevede, in particolare, l’introduzione della figura professionale del garzone. Una richiesta proveniente dall’associazione di categoria e rifiutata dai sindacati.

Come ci spiega Paolo Locatelli dell’OCST «si tratta di una figura professionale che oggi non esiste e che ovviamente verrebbe pagata meno rispetto a quella del manovale (18 franchi l’ora contro i 24,60 franchi l’ora pagati al manovale). Tradotto in salario mensile significa 3.100 franchi lordi. Una retribuzione davvero troppo bassa. C’è preoccupazione perché, già oggi, quasi la metà dei lavoratori (il 45,9%) è sotto contratto con la qualifica di “manovale” e il rischio di peggiorare la situazione è concreto. Secondo noi - continua Locatelli - un settore che chiede professionalità non può giustificare questa statistica, né addirittura un peggioramento delle condizioni di lavoro con l’introduzione di una figura professionale pagata ancora meno».

Sulle indennità di trasferta il sindacalista aggiunge: «I rappresentanti delle aziende vorrebbero che il tempo impiegato per andare sui cantieri non fosse più retribuito. In altre parole chiedono che ogni cantiere sia giudicato un posto di lavoro. Una richiesta contraria al Codice delle obbligazioni e che noi contestiamo». Apertura da parte dei sindacati sembra invece esserci sulla terza questione: la flessibilità. «Da parte nostra abbiamo proposto di seguire la soluzione trovata nel settore delle piastrelle e quindi di creare una banca ore sull’intero anno. Un’idea che sembra sia stata recepita in modo positivo, ma lo capiremo lunedì».

Questa la tempistica. Lunedì, appunto, ci sarà l’ultimo incontro tra le parti. In quell’occasione si saprà se le trattative sono andate a buon fine oppure no. Il 26 settembre l’associazione di categoria ha indetto un’assemblea straordinaria per decidere se accettare o meno le richieste dei sindacati. E il 28 settembre si terrà l’assemblea congiunta di OCST e UNIA nella quale i lavoratori decideranno come agire. Se infatti non si dovesse trovare un accordo la possibilità di indire uno sciopero è tutt’altro che remota. Anzi, sarebbe molto probabile. Quando? Nella seconda metà del mese di ottobre.