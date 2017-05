C'è l'accordo sull'ora di Civica

All’inizio di giugno il Parlamento si esprimerà sull’ora di civica nelle scuole e in particolare sull’iniziativa popolare denominata “Educhiamo i giovani alla cittadinanza”. Infatti oggi è stato firmato dai rappresentanti di tutti i partiti il rapporto di Michele Guerra (Lega). Un rapporto che introduce due ore mensili di civica al mese nella Scuola Media quale materia a sé stante e con una nota alla fine dell’anno. Mentre per le scuole medie superiori queste due ore mensili dedicate alla civica saranno inserite in materie già esistenti e anche in questo caso, alla fine, sarà attribuita una nota. Si tratta del compromesso raggiunto in Commissione scolastica che accontenta quasi tutti: sia gli iniziativisti sia il Dipartimento diretto da Manuele Bertoli.

Si tratta di un tema sul quale si sta dibattendo da quattro anni ormai: l'iniziativa è datata 27 marzo 2013 e ha raccolto più di 10mila firme valide.

I dettagli sul GdP di domani, martedì 16 maggio

(N.M.)