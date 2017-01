“C’è voglia di famiglia, aiutiamo i ticinesi a farla”

Intervista della Redazione Cantone

Come tradizione vuole, il Giornale del Popolo, nella prima edizione dell’anno ha intervistato il presidente del Consiglio di Stato. Con Paolo Beltraminelli facciamo il punto sulla politica cantonale tornando sul Preventivo bocciato in dicembre, ma parliamo anche dei temi che il suo Dipartimento (il DSS) ha in mano (assistenza sociale, invecchiamento, premi di cassa malati, suicidio assistito). E non manca un accenno al Partito popolare democratico e al nuovo presidente.

Il tema è caldo perché di poche settimane or sono, torniamo cioè sul Preventivo. La bocciatura da parte del Gran Consiglio non ha confermato uno scollamento esistente tra legislativo ed esecutivo e di logiche diverse all’interno dei due poteri? Ma al cittadino che si occupa di politica senza essere un esperto come spiegare il tutto?

«Non parlerei di scollamento ma di ruoli diversi, legislativo ed esecutivo sono organi distinti ma legati da frequenti interazioni ed è normale che ci siano discussioni, ma il nostro Stato funziona bene. Il preventivo non è stato approvato per contrasti all’interno del Gran Consiglio stesso, il Governo per contro ha raccolto lodi per aver presentato il miglior preventivo degli ultimi vent’anni. Sono fiducioso che a breve si troverà un accordo, è troppo importante con i problemi che ci attendono. Al cittadino occorre far presente che il Ticino è un Cantone speciale, più dinamico di quel che si crede, ma con la tendenza alla drammatizzazione dei fatti. Non siamo l’unico Cantone ad iniziare il 2017 senza un preventivo approvato, anche ad esempio il Canton Lucerna è nella nostra stessa situazione anche se per circostanze diverse»

