Chiaro sì alla tassa sul sacco

Il Ticino si è espresso favorevolmente sulla tassa sul sacco, cioè l’introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura. La percentuale di sì ammonta a 58,2%, contro un 41,8% di no.

Secco No a Lugano

I luganesi hanno bocciato la tassa con un netto 64,3% di no.

Governo soddisfatto

Il Governo, in un comunicato, prende atto favorevolmente dell'esito del voto ticinese: "La tassa favorirà la riduzione dei rifiuti solidi urbani e permetterà di rendere uniforme in tutto il Ticino il sistema di copertura dei costi generati dalla raccolta e dallo smaltimento". "Ora il nostro Cantone potrà allinearsi al quadro giuridico di riferimento da tempo indicato dal Tribunale federale". "La nuova regolamentazione permetterà inoltre di diminuire la quantità di rifiuti solidi urbani da smaltire nell’impianto cantonale di termovalorizzazione, e di incentivare la raccolta separata e il riciclaggio".

Ecco quanto si pagherà

Secondo la proiezione elaborata nelle scorse settimane dal Dipartimento del Territorio, nei 64 Comuni in cui oggi esiste solo la tassa base essa diminuirà per effetto dell'introduzione della tassa sul sacco. Nei 49 Comuni ticinesi (pari al 50% della popolazione) nei quali la tassa sul sacco è già in vigore le modifiche saranno marginali. I costi complessivi rimarranno invariati e il prezzo del sacco, che oggi costa mediamente 1.70 franchi/sacco, sarà uniformato tra 1.10 e 1.30 franchi/sacco (35 litri); mentre a Lugano e (in parte) Bioggio, dove la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono pagati tramite le imposte comunali, l’applicazione del principio di causalità consentirà una riduzione del moltiplicatore d’imposta comunale.

La stima della tassa base (franchi/anno per economia domestica di 3 persone) suddivisi per i singoli Comuni

Per Lugano si stima una diminuzione dei costi complessivi pari a circa 1,5 milioni di franchi all'anno. Per le fasce a basso reddito, gli anziani e le famiglie con bambini piccoli, è previsti esplicitamente in legge che i Comuni potranno prevedere facilitazioni (per esempio fornire sacchi gratuiti e altre agevolazioni).

(Red)