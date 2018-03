"Ci sono stati errori, ma in buona fede"

di Nicola Mazzi

Una riunione che è durata tutta la mattina (dalle 9 alle 13.30) e ha visto sfilare davanti alla Sottoccommissione della Gestione che si occupa dell’affaire rimborsi, l’ex Cancelliere del Cantone Giampiero Gianella, l’ex vicecancelliere Roberto Keller, i consiglieri di Stato (Bertoli, Vitta e Zali) e tre alti funzionari (il responsabile del Controllo cantonale delle finanze, il capo della Divisione delle contribuzioni e il coordinatore del DFE). Il tutto per cercare di ricomporre questo complesso mosaico composto da Note a protocollo (NAP) approvate o meno e da leggi lacunose e interpretabili in modo ambiguo.

Già martedì vi era stata una riunione della stessa Sottocommissione servita a esaminare i documenti forniti dal Controllo cantonale delle finanze. Dall’analisi erano emersi molti dubbi e interrogativi. Ieri si è cercato di avere le risposte concrete sulle molte questioni aperte. Diverse sono arrivate, altre no.

Ne abbiamo parlato con il presidente della Sottocommissione Fabio Bacchetta Cattori (PPD). «Abbiamo sottoposto le nostre domande ai consiglieri di Stato, all’ex cancelliere Gianella e all’ex vicecancelliere. Loro ci hanno fornito delle risposte e diversi aspetti sono stati chiariti. Abbiamo anche preso atto della loro versione dei fatti e sicuramente posso dire che molti punti non sono più oscuri. È indubbio che il Governo era, ed è ancora, in perfetta buona fede per quanto accaduto. D’altra parte è vero che sono stati commessi degli errori, sia di natura amministrativa sia per l’interpretazione divergente delle norme di legge». Come aggiunge lo stesso Bacchetta-Cattori «abbiamo chiesto di esaminare altri documenti e poi riferiremo le nostre valutazioni martedì mattina in Gestione e quindi in Gran Consiglio. Proprio come ci aveva chiesto il plenum parlamentare nella seduta di febbraio».