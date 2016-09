"Ci vogliomo soluzioni concrete"

"Gli slogan non bastano: 'Prima i nostri ma seriamente!'": esordisce così il comunicato stampa diramato dal Comitato a sostegno del controprogetto all’iniziativa "Prima i nostri". Martedì mattina, infatti, i copresidenti del Comitato – il popolare democratico Fabio Bacchetta Cattori, il liberale radicale Alex Farinelli, il coordinatore di MontagnaViva Germano Mattei e l’esponente della Lega dei ticinesi Giancarlo Seitz – hanno spiegato in conferenza stampa come "la soluzione parlamentare introduca concretamente il concetto di preferenza indigena migliorando e rendendo applicabile quanto proposto con l’iniziativa popolare."

L’iniziativa in votazione, lo ricordiamo, chiede una modifica della Costituzione cantonale secondo i princìpi dell’iniziativa "Contro l’immigrazione di massa", accettata in votazione federale il 9 febbraio 2014. L’obiettivo del testo è quello di trovare una soluzione urgente per il Ticino, secondo i princìpi di "preferenza indigena" e "complementarità professionale", in attesa delle misure previste a livello federale.

Un’iniziativa che il Comitato ritiene "dai giusti obiettivi, ma irrealizzabile". " Il controprogetto - si legge nel comunicato - "ha il merito di tradurre gli intenti degli iniziativisti in fatti concreti e realizzabili in tempi brevi. Inoltre, il controprogetto è una soluzione adeguata al contesto federale e mira a rafforzare l’impegno nelle relazioni esterne del Cantone, per ottenere risultati immediati e non mettere in discussione il proficuo lavoro di promozione del modello ticinese di una clausola di salvaguardia "bottom-up". Un modello concreto ed efficace basti dire che se fosse in vigore già da due anni il Ticino avrebbe potuto applicare la preferenza indigena!"

"L’iniziativa in quanto tale - conclude - rischia di rimanere l’ennesima proposta declamatoria, dal nome accattivante, ma dalla scarsa portata pratica, in quanto – è stato confermato da una perizia del Prof. Giovanni Biaggini dell’Università di Zurigo – gli obiettivi dell’iniziativa non potranno mai essere raggiunti."

(Red)