"Ci vuole la tassa sul sacco"

di Nicola Mazzi

Non capita sovente che i sindaci di maggiori centri del Cantone si siedono attorno allo stesso tavolo per difendere una posizione. È successo stamattina al palacongressi di Lugano dove Marco Borradori, Bruno Arrigoni, Mario Branda, Carlo Croci e Alain Scherrer hanno difeso il nuovo regolamento relativo alla tassa sul sacco.

Il sindaco di Lugano ha ripercorso il travagliato rapporto che la città ha avuto con questo dossier. "Il nuovo Municipio nel 2013 si è reso conto che era un problema irrisolto, per questo motivo, l’anno dopo, ha licenziato un messaggio che ci metteva in regola e al pari degli altri Comuni. Il Consiglio comunale ha voluto modificarlo, noi, erroneamente abbiamo accettato il cambiamento, e il CdS ci ha poi bacchettato. Ora il tutto è davanti al Tram che dovrà esprimersi". Un Sì convinto è arrivato anche da Bruno Arrigoni per Chiasso. Del resto nella cittadina di confine la tassa sul sacco è presente dal 1994. Anche Mario Branda si è detto convinto della soluzione. "È una questione di civiltà. Il consumo cresce e con esso la produzione di rifiuti". A Mendrisio la tassa è entrata in vigore nel novembre del 2015. E come ha detto il sindaco Carlo Croci i risultati sono evidenti. I rifiuti solidi urbani sono calati da 4.600 tonnellate a 3.350 tonnellate. Una diminuzione che si è tradotta in gran parte con un aumento del riciclaggio (+850 tonnellate).