Cinzia Luzzi Procuratrice pubblica supplente

Oggi il Consiglio di Stato ha designato a titolo temporaneo l’avvocata Cinzia Luzzi quale Procuratore pubblico supplente in sostituzione della Procuratrice pubblica titolare avvocata Francesca Lanz, assente per motivi personali.

"La designazione di Luzzi risponde all’esigenza di efficienza imposta da questa particolare situazione, ritenuto come la stessa attiva da anni presso il Ministero pubblico in qualità di Segretaria giudiziaria proprio di Lanz", spiega il Governo in un comunicato stampa.

Classe 1974, Cinzia Luzzi ha conseguito nel 2000 la licenza in diritto all’Università di Friborgo e nel 2003 il brevetto di avvocato in Ticino. Nel 2011 ha quindi ottenuto il Certificate of Advanced Studies in Magistratura presso la Haute Ecole Arc di Neuchâtel. A livello professionale, l’avvocata è stata inizialmente attiva quale giurista dei media all’Ufficio federale delle comunicazioni a Bienne. Dal 2007 al 2008, ha collaborato per alcuni Uffici giudiziari ticinesi, dapprima come Vicecancelliera all’interno del Tribunale cantonale amministrativo e in seguito come Segretaria giudiziaria presso il Ministero pubblico. Dopo una breve esperienza nel settore privato, dal 2009 ricopre la funzione di Segretaria giudiziaria presso il Ministero pubblico.

La Procuratrice pubblica supplente assumerà la carica da domani, venerdì 5 maggio 2017, giorno in cui avrà luogo la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. "La designazione odierna a titolo temporaneo del Procuratore pubblico supplente Avv. Cinzia Luzzi risponde a una necessità puntuale di sostituzione ed è indipendente da qualsiasi ragionamento sul dimensionamento del Ministero pubblico", conclude l'Esecutivo.

(Red)