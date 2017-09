Civica e "Uno per tutti, tutti per uno": sì o no?

LA DIRETTA - A mezzogiorno si sono chiuse le urne anche in Ticino. Dopo lo scrutinio di 108 Comuni su 115, si va verso il "sì" per entrambi gli oggetti in votazione.

ore 13.14: manca solo lo spoglio dei voti in 7 Comuni, tra cui Lugano e Bellinzona. I risultati non cambiano

ore 13.06: si va verso i risultati definitivi: i Comuni scrutinati sono ora 104 su 115 e i risultati sembrano essere quelli riscrontati fin da subito: "sì" alla civica (71,1% dei voti) e "sì" a "Uno per tutti, tutti per uno" (63,8,2%)

ore 13.01: non cambiano i risultati dopo lo spoglio dei voti in 94 comuni: "sì" alla civica (71% dei voti) e "sì" a "Uno per tutti, tutti per uno" (64,2%)

ore 12.53: sono 85 ora i Comuni dove lo scrutinio è terminato, ma il risultato non cambia: il "sì" alla Civica prevale con il 71% dei voti, come anche il "sì" a "Uno per tutti, tutti per uno" (64,3%)

ore 12.40: dopo lo spoglio dei voti in 77 Comuni ticinesi su 115, continua a prevalere il "sì" alla Civica con oltre il 71% dei pareri favorevoli (contrario per ora solo il Comune di Campo Vallemaggia) e il "sì" a "Uno per tutti, tutti per uno" (64,5%). In questo caso ci sono due contrari: Campo Vallemaggia e Bosco Gurin

ore 12.34: sono 50 ora i Comuni scrutinati: prevale ancora il "sì" alla Civica (71%) e il "sì" a "Uno per tutti, tutti per uno" (64%)

ore 12.28: prevale il "sì" anche al controprogetto all'iniziativa popolare "Uno per tutti, tutti per uno" (64%)

ore 12.24: sono stati scrutinati i voti di 32 Comuni su 115: il "sì" prevale con quasi il 71% per la modifica della legge della scuola

ore 12.10: arrivano i primi risultati ufficiali dal Comune di Bedretto: "sì" del 64% dei cittadini alla civica e plebiscito di "sì" (87%) anche per il controprogetto all'iniziativa "Uno per tuti, tutti per uno"

A mezzogiorno si sono chiuse le urne anche in Ticino, dove - lo ricordiamo - si vota su due oggetti: la modifica della legge della scuola con il testo "Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia" e il controprogetto all'iniziativa popolare "Uno per tutti, tutti per uno"

Qui vi aggiorneremo in diretta sui risultati.

