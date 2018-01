Classi per atleti e artisti, la fase test fa centro

di Martina Salvini

La possibilità di una classe speciale offerta a sportivi e agli artisti d’élite è stata colta al volo dai ragazzi. In tempi record – il Parlamento ha dato il via libera alla sperimentazione a fine gennaio 2017 – il progetto ha preso avvio in una scuola media del Luganese, nell’istituto di Canobbio, e si appresta a sbarcare da settembre anche nel Sopraceneri, nel Bellinzonese. La maggioranza del Gran Consiglio aveva infatti deciso di tendere una mano ai giovani che praticano sport avallando il compromesso messo a punto nel rapporto di Claudio Franscella (PPD) e Lelia Guscio (Lega), mantenendo intatte le 33 ore di insegnamento previste pur facendo finire le lezioni alle 15.10, compattando la griglia oraria in modo da anticipare gli allenamenti e quindi anche il rientro a casa dei giovani atleti. Un’esigenza – si ricordò a suo tempo in aula – avanzata tanto dalle società sportive quanto dalle famiglie. Detto, fatto. All’indomani del voto il DECS si è messo al lavoro, creando una nuova sezione di terza media a Canobbio.

«La classe ospita 22 allievi. Un bel numero visto che di solito al massimo sono sezioni da 23 studenti», spiega Francesca Pedrazzini-Pesce, responsabile del Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici dell’Ufficio sport del DECS. «In prima battuta - racconta - abbiamo incontrato gli iniziativisti e preso contatto con le federazioni sportive spiegando loro il progetto e l’obiettivo, per cercare di capire se vi fosse l’interesse a coinvolgere i propri atleti. Su una decina di federazioni contattate, sette hanno risposto affermativamente. A queste è stato chiesto di segnalare una lista di giovani, successivamente sono state coinvolte le famiglie. A loro spettava la decisione definitiva, anche perché per molti di questi allievi avrebbe comportato la necessità di cambiare scuola».