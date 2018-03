Comuni in cerca di nuova identità

di Martina Salvini

"I Comuni come li conosciamo oggi saranno presto un modello in via di estinzione". A dirlo, qualche giorno fa su queste pagine, è stato Angelo Geninazzi, sindaco di Melide. Un vero peccato, scriveva. Già, perché secondo Geninazzi si assiste negli ultimi anni a una perdita di competenza e autonomia dei Comuni, "riducendolo a uno sportello, a un mero esecutore di decisioni prese a livello superiore". Particolarmente problematica, secondo il sindaco, è soprattutto la questione relativa al riversamento dei costi dal Cantone ai Comuni: "Da diversi anni il Cantone, semplificando così il suo compito di risanamento dei conti, ribalta sui Comuni i costi, spiccando fatture che ammontano a diversi punti percentuali di imposte dei Comuni stessi. Insomma, Il Cantone decide come spendere i soldi, mentre la fattura la paga un altro livello istituzionale". Questo – aggiungeva – "svuota sempre di più di contenuti il Comune ticinese, contrariamente a quanto consolidato dal modello federale elvetico che ha garantito il successo in passato».

A mente del sindaco, inoltre, qualche problema lo porta anche il Piano cantonale delle aggregazioni. Sebbene non vada negato che vi siano ancora delle situazioni che non sono sostenibili e che attraverso una fusione possono essere riequilibrate, il PCA si spinge molto oltre. E il sindaco dunque si chiede: "Perché mai un Comune in grado di finanziare la propria gestione corrente e i propri investimenti deve vedersi “prescritto” un matrimonio? Conta forse più la volontà del celebrante rispetto a quella degli sposi?". Insomma, Geninazzi metteva sul piatto una serie di questioni caldissime. Ma come la pensano i suoi colleghi?