Comuni ticinesi fra i più indebitati

Malgrado la chiusura positiva dei conti 2015 e i costanti aumenti dei ricavi generati dalle imposte e dalle tasse. In Svizzera solo Basilea Città fa peggio.

di Andrea Bertagni

È un confronto tra Comuni e Cantoni che "va fatto con cautela e deve essere relativizzato tenuto conto delle situazioni specifiche", ma è lo stesso lì sul tavolo, elaborato dall’Ufficio cantonale di statistica: il debito pubblico dei Comuni ticinesi, nel 2015 arrivato a un valore pro capite di 4.512 franchi, "è il più alto nel confronto intercantonale svizzero, dopo il particolare caso di Basilea Città". Particolare non da poco, "sempre nel 2015, in 20 Cantoni svizzeri - afferma l’Ufficio di statistica - questo dato nonsupera i 2mia franchi per abitante, importo che rappresenta la soglia sotto la quale sarebbe auspicabile poter scendere, secondo le indicazioni della Conferenza delle autorità di vigilanza sulle finanze dei comuni".