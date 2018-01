Condannati i due poliziotti

Sono stati condannati auna pena sospesa con la condizionale i due agenti della Polizia cantonale a processo con l’accusa di aver picchiato, nel 2015, un ladro rumeno durante una perquisizione avvenuta nel garage della Centrale di Camorino.

Ad uno dei poliziotti è stata inflitta una pena di 75 aliquote giornaliere di 140 franchi, sospesa per tre anni, e una multa di 1'500 franchi. Al secondo sono state inflitte 45 aliquote giornaliere per 130 franchi al giorno, sospese per due anni, e una multa di 1'000 franchi.

La sentenza è stata pronunciata questa sera dal presidente della Pretura penale di Bellinzona, Marco Kraushaar. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di vie di fatto (e non quindi lesioni semplici) e abuso di autorità come prospettato dal procuratore generale John Noseda.

(Red)