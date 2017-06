Consegnate 4'602 firme contro la LIA

Nel primo pomeriggio di oggi è stata consegnata simbolicamente a Bellinzona, nella mani del presidente del Gran Consiglio ticinese Walter Gianora, la petizione che chiede l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA). Lo fa sapere il promotore del testo e primo firmatario, Andrea Genola, il quale specifica che alla petizione è stato allegato un brevetto notarile che certifica l’esistenza di altre 4602 firme. "Non lascio le 4602 firme a Bellinzona come richiestomi da alcuni firmatari", scrive Genola in un comunicato stampa, spiegando che intende portare le sottoscrizioni a Berna "in quanto la LIA colpisce tutte le ditte svizzere che vogliono lavorare in Ticino".

"Chiedo gentilmente al nostro Parlamento cantonale l’abrogazione della LIA perché la libertà economica è sancita nella nostra Costituzione e la legge LIA erode questo importante principio che è stato ed è tuttora fondamentale per il successo della Svizzera. Ad esempio può precludere la possibilità di trasmissione

di un’azienda agli eredi. Svantaggia le aziende ticinesi nei confronti delle aziende d’oltralpe (tasse). Discrimina le aziende ticinesi nei confronti di quelle italiane (differenze di responsabilità per il titolare dell’azienda). Carica degli stessi costi aziende con dimensioni diverse favorendone dunque una piccola parte". si legge ancora nella nota.

Secondo il promotore della raccolta firme "i problemi percepiti o reali e/o particolari che vivono i singoli Cantoni non possono essere o diventare una giustificazione alla prevaricazione della nostra Costituzione o agli interessi degli altri Cantoni. La legge LIA è uno strumento che in soli nove mesi ha mostrato tutti i sui limiti e difetti, infatti ha già dovuto essere rimaneggiata più volte. La LIA ha creato problemi alla popolazione elvetica, in particolare agli artigiani ticinesi che voleva "tutelare" senza per contro raggiungere nessuno degli scopi dichiarati".

Genola conclude scrivendo che "queste 4602 firme che chiedono l'abrogazione della legge LIA, raccolte da un semplice artigiano in due mesi e mezzo, solo mediante qualche mail e il passaparola, sono un messaggio fortissimo di quella maggioranza di aziende ticinesi con meno di dieci dipendenti che sono anche la spina dorsale della Società civile che il Parlamento ha il dovere di ascoltare e considerare. Spero che il Parlamento faccia quanto in suo potere per non lasciare in eredità alle generazioni future questa legge e non apra le porte al proliferare di leggi simili che intaccano la nostra libertà"

