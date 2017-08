Consiglio federale: il PLR conferma Cassis

Il PLR ticinese lancia solo Ignazio Cassis come candidato alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. Come proposto dall'ufficio presidenziale del Partito, oggi, martedì 1° agosto, i delegati (riuniti presso il Centro scolastico Lattecaldo di Breggia), hanno scelto il consigliere nazionale e capogruppo del PLR alle Camere.

I delegati si sono espressi contro la candidatura unica solo con tre voti.

Secondo il PLR ticinese Cassis, 56enne, dispone delle qualità necessarie per l'incarico e ha le più grosse chance. Cassis ha credibilità, grande reputazione ed è ben inserito nella Berna federale, aveva detto il presidente del PLRT Bixio Caprara tre settimane fa.

Un'unica candidatura è la scelta migliore per permettere al PLR ticinese di potersi aggiudicare il posto in governo dopo l'uscita di Burkhalter, aveva dichiarato Caprara, aggiungendo che più candidature potevano essere interpretate come segno di debolezza.

Il PLR svizzero "Si rallegra"

Il PLR svizzero "si rallegra della nomina del consigliere nazionale Ignazio Cassis" da parte dei liberali radicali ticinesi per l'elezione al Consiglio federale. Così, in un comunicato poco prima di pranzo, il partito nazionale ha reagito alla decisione del Comitato cantonale riunito a Lattecaldo.

"Ignazio Cassis ha provato la sua capacità di esercitare l'esigente funzione di consigliere federale con il suo lavoro quale consigliere nazionale e presidente del gruppo parlamentare" alle Camere federali, si legge nella nota.

Le sezioni cantonali del PLR (e le organizzazioni vicine ai sensi degli statuti) hanno tempo fino all'11 agosto per presentare candidature. Finora hanno manifestato interesse la consigliera di Stato vodese Jacqueline de Quattro e il consigliere agli Stati Olivier Français, pure vodese. La sezione cantonale si pronuncerà il 10 agosto.

Il Comitato direttivo del partito nazionale si riunirà il 21 agosto per valutare i nomi proposti dalle sezioni cantonali e formulare una raccomandazione al gruppo parlamentare. Toccherà a quest'ultimo, il primo settembre, scegliere il o i candidati che saranno sottoposti all'Assemblea federale in vista dell'elezione il 20 settembre.



(Ats/red)