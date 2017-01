Corti e Walser, incontro chiarificatore

Dopo le accese polemiche sembra essere tornato il sereno in seno alla Magistratura dopo l'incontro chiarificatore avvenuto stamane.

Sembra attenuarsi la polemica all'interno dell Ministero pubblico, dopo le dimissioni del procuratore pubblico Nicola Corti e lla lettera infuocata inviata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. In un comunicato congiunto diffuso in serata a seguito di un incontro, viene precisato che il procuratore pubblico dimmissionario "ha tenuto a precisare di non aver certo inteso gettare ombre sull'operato dei colleghi".

Da parte sua Walser rileva come "va riconosciuta l'esistenza di difficoltà con la direzione del Ministero pubblico che hanno reso vieppiù difficili le condizioni di lavoro per il magistrato interessato, il quale, a prescindere dal possibile esito di un procedimento peraltro mai aperto nei suoi confronti, ha per finire scelto di rassegnare le proprie dimissioni".

Infine, si legge nella nota, "è da intendersi quale auspicio che, nel chinarsi sulle proposte attualmente in discussione, riguardanti segnatamente le modifiche del sistema di elezione dei procuratori pubblici, anche in futuro venga adeguatamente garantita l'autonomia del magistrato inquirente".

(Red)