Dal Ticino nuovo professore di Medicina a Ginevra

La Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra ha nominato professore titolare il Dr. med. Guido Garavaglia (classe 1972), medico aggiunto degli Ospedali regionali di Bellinzona e Valli, di Locarno e di Mendrisio. Lo fa sapere in un comunicato l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). Tra gli elementi che hanno contribuito alla nomina figurano "la sua attività di ricerca, le numerose pubblicazioni scientifiche e la sua attività didattica presso la Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra". Per la nomina ha svolto un ruolo importante anche il contributo del Prof. Dr. med. Garavaglia al "Geneva Arthroplasty Registr", per il quale è responsabile dello sviluppo del registro radiologico. Si tratta di una banca dati che raggruppa tutti pazienti sottoposti ad intervento di protesi d’anca o di ginocchio, comprendente informazioni cliniche sui pazienti, sull’intervento e gli impianti utilizzati. Costituito nel 1996, questo progetto precursore è oggi riconosciuto a livello internazionale.

Questa nomina accresce ulteriormente la presenza di docenti con titolo accademico di professore attivi negli ospedali pubblici ticinesi. "Si tratta di un’evoluzione positiva, anche in vista del previsto avvio, nel 2020, all’Università della Svizzera Italiana del Master in medicina umana, la formazione relativa al secondo triennio degli studi di medicina" conclude l'EOC.

La Direzione dell’Ente Ospedaliero Cantonale si congratula con il Prof. Dr. med. Guido Garavaglia per la nomina.

(Red)