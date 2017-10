Decesso all'OSC, 4 medici a processo

La Pretura penale ha indetto per l'inizio di novembre il procedimento, a seguito dell'opposizione interposta dagli interessati ai decreti d'accusa per omicidio colposo.

In relazione al decesso nel maggio 2014 di un paziente degente presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, nelle scorse settimane la Pretura Penale ha indetto per l’inizio del mese di novembre il processo a quattro medici allora attivi presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC).

Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità, spiegando che il processo è conseguente all’opposizione interposta contro i decreti d’accusa per il titolo di omicidio colposo emessi nei confronti degli interessati dal Ministero pubblico in aprile.

"Come da prassi - viene precisato nel comunicato stampa - quanto accaduto è stato oggetto di tempestiva segnalazione alla Commissione di vigilanza sanitaria. Nei confronti dei dipendenti il Consiglio di Stato ha inoltre aperto un’inchiesta disciplinare". Entrambe le procedure sono sospese in attesa dell’esito del procedimento penale in corso.

I medici hanno quindi continuato regolarmente l’attività non essendo mai sussistiti elementi per una sospensione cautelare. Considerata la procedura penale in corso nonché la necessaria tutela del segreto medico e d’ufficio, non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

(Red)