Delegato alle relazioni estere cercasi

Il Governo informa che è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione del Delegato alle relazioni esterne del Cantone Ticino, la figura incaricata di gestire i rapporti confederali, transfrontalieri e internazionali del Canton Ticino.

Dopo la partenza del Delegato per le relazioni confederali Jörg De Bernardi, attuale Vicecancelliere della Confederazione, nel luglio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato l’esigenza di una gestione professionale dei rapporti confederali, transfrontalieri e internazionali del Canton Ticino. Il Governo ha inoltre ridefinito l’assetto dell’ambito delle relazioni esterne, concentrando questi compiti in un'unica figura.

Il nuovo Delegato per le relazioni esterne – che risponderà direttamente al Governo e sarà amministrativamente subordinato al Cancelliere dello Stato – sarà pertanto chiamato a dare continuità al proficuo lavoro svolto negli ultimi anni, in un ambito delicato e di assoluta importanza strategica per il nostro Cantone. Il bando per la procedura di concorso avviata oggi è stato pubblicato sul Foglio ufficiale e sul sito internet del Cantone (http://www4.ti.ch/dfe/dr/sru/concorsi/concorsi-attuali/).

(Red)