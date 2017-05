Della Vedova ricevuto dal Governo

Una delegazione del Consiglio di Stato ha ricevuto oggi Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale del Governo italiano. La visita ha consentito uno scambio di vedute su alcuni temi di rilievo per le relazioni internazionali e transfrontaliere del nostro Cantone.

Durante la discussione, guidata dal presidente del Governo Manuele Bertoli, sono stati affrontati alcuni temi di particolare attualità nelle relazioni fra Svizzera e Italia e fra Ticino e Italia, a cominciare dalle dinamiche dell’economia transfrontaliera. Il Consiglio di Stato ha espresso l’auspicio che le trattative in corso fra i due Governi centrali consentano, tra l’altro, di trovare una soluzione per consentire il pieno accesso degli operatori finanziari elvetici al mercato italiano.

È stata inoltre riaffermata la comune volontà di giungere a una soluzione soddisfacente sul tema dell’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri. Per quanto riguarda invece le procedure introdotte dal Canton Ticino nel settore dell’immigrazione – con la richiesta di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale, per chi desidera ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera – è stato valutato positivamente l’approfondimento, in corso a livello federale, riguardo a una possibile adesione della Confederazione al programma europeo ECRIS.

In materia di controllo dei confini e di lotta alla criminalità transfrontaliera è stata valorizzata la collaborazione fra le autorità di polizia dei due Paesi.

Affrontando il tema della promozione della lingua e della cultura italiana, il sottosegretario Della Vedova ha proposto che la Confederazione svizzera e il Canton Ticino si associno alle iniziative di diffusione della lingua italiana nel Mondo, tramite una collaborazione fra la rete delle Ambasciate italiane e quella svizzera. L’Italia aumenterà inoltre il proprio impegno nel sostenere il Ticino nella fondamentale opera di promozione e tutela della lingua e della cultura italiana sul suolo elvetico.

L’incontro odierno si iscrive negli sforzi intrapresi dal Governo ticinese per rafforzare il dialogo con l’Italia, il nostro partner estero più importante, e risponde all’esigenza di mantenere un’impronta attiva in ambito di politica estera. La visita era stata concordata nello scorso mese di febbraio, in occasione del viaggio a Roma del presidente del Consiglio di Stato Paolo Beltraminelli, che – in risposta un invito giunto proprio dal sottosegretario Della Vedova – aveva intrattenuto alcuni incontri istituzionali con il Ministero degli affari esteri e quello delle finanze della Repubblica italiana.

(Red)