Diagnosi preimpianto: la campagna prosegue

Negli scorsi giorni sarebbe nato in Ticino il primo bambino dopo diagnosi preimpianto. Ma è davvero così? Assolutamente no. E vi spiegamo il perché.

di Gregorio Schira

Squilli di trombe e festa grande: è nato il primo bambino dopo diagnosi genetica preimpianto in Ticino. Sono questi i toni utilizzati nelle ultime ore da un comunicato stampa della clinica luganese Procrea per annunciare il lieto evento. Ma è davvero così? Diciamolo subito chiaro e tondo: no.

No, perché non vi è stata – almeno stando al comunicato, inviato lunedì sera alla stampa – una vera e propria diagnosi preimpianto, come la permette la nuova legge votata dal popolo svizzero lo scorso giugno. E questo per un semplicissimo motivo: perché la legge non è ancora entrata in vigore, e quindi una simile pratica è tuttora proibita.

In secondo luogo perché il tipo di analisi fatto (l’analisi genetica preimpianto sui cosiddetti “globuli polari”) viene effettuato ormai da diversi anni, e quindi difficilmente questo sarà il primo bambino nato dopo un simile tipo di test. E allora perché tutta questa enfasi da parte della clinica? Il sospetto è che Procrea voglia quasi strumentalizzare la gioia per una nuova nascita (che ovviamente condividiamo) per distogliere in realtà lo sguardo dalle discutibili pratiche che la clinica mette in atto nei suoi laboratori, pratiche che –per una vita venuta al mondo- ne sacrificano decine.

Di che analisi infatti stiamo parlando? Ve lo spieghiamo. In pratica, poco dopo la fecondazione (l’unione tra ovulo e spermatozoo) all’interno dell’ovocita avviene l’ultima parte della meiosi (il suo ciclo riproduttivo). In questo momento, l’ovocita espelle 23 dei suoi cromosomi -di cui non ha più bisogno- e li mette nel cosiddetto globulo polare, ai confini della cellula. Ed è proprio questa parte della cellula, questo globulo polare, che viene poi analizzato, senza dunque toccare l’embrione vero e proprio (come ha precisato Procrea nel suo comunicato).

Tutto bene nel migliore dei mondi possibili, allora? Per niente. Perché se il risultato dell’analisi compiuta sul globulo polare dovesse essere “negativo”, la conseguenza sarebbe una sola: la soppressione dell’ovocita da cui proviene, ovvero di una vita in divenire. Quindi poco importa che per l’esame non si tocchi l’embrione: sarebbe come trovarsi di fronte a due persone adulte, asserire che per un esame su una di loro sia sufficiente staccarle un capello; poi però, se l’esame risultasse negativo, la persona da cui proviene il capello verrebbe soppressa. Affermare quindi che, per un esame che decide della vita o della morte di un embrione, non lo si tocchi, suona per lo meno surreale. E infatti più avanti Procrea conclude chiaramente: «La biopsia dei globuli polari e la loro analisi genetica ha permesso di stabilire quali ovociti fecondati potessero essere impiantati nell’utero della paziente, senza rischiare di trasmettere la malattia». Quali ovociti impiantare... e quali quindi (tolti quelli che vengono conservati) distruggere.

E a proposito di distruzioni, c’è un’altra zona d’ombra non ancora chiarita nel passato di Procrea: ricordiamo infatti che è tuttora senza risposta la denuncia fatta lo scorso aprile al medico cantonale dall’associazione Human Life International Schweiz. Denuncia in cui si chiedeva ragione di centinaia di embrioni distrutti proprio da Procrea nel 2013 (secondo le ultime statistiche disponibili), con un vistoso picco rispetto alla media di embrioni distrutti nelle altre cliniche riproduttive svizzere. A oggi il medico cantonale non ha ancora risposto (e non è detto che lo faccia, a meno che non riscontri delle anomalie che poi, in questo caso, andrebbero denunciate a chi di dovere): si è limitato a specificare che sta verificando. Ma permetteteci di dirlo: i dubbi su quanto avviene alla Procrea a nostro giudizio non fanno che aumentare.