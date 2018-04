Dieci milioni per gli stabili

Un credito aggiuntivo per una serie di investimenti pubblici. Castelli, scuole e carceri devono essere messi in regola oppure ristrutturati, e il credito quadro sta per finire.

Il patrimonio immobiliare del Cantone va rinnovato e il credito di 50 milioni per il periodo 2013-2019 sta per finire. Per questo il Consiglio di Stato ha licenziato un ulteriore messaggio con la richiesta di un nuovo fondo di 10 milioni, in vista del credito quadro che sarà sottoposto all’attenzione del Gran Consiglio alla fine del 2019. Il Governo evidenzia come la mancata concessione del credito aggiuntivo genererebbe uno stallo delle attività di manutenzione di circa 12-18 mesi e questo non permetterebbe di far fronte a situazioni di inadeguatezza normativa. Gli investimenti riguarderebbero per la maggior parte un parziale risanamento degli edifici e il loro adeguamento normativo come la messa in sicurezza, la bonifica di materiali pericolosi e l’adeguamento delle installazioni e degli impianti.

Di seguito i principali interventi previsti. Per la scuola media di Barbengo si prevede un fabbisogno finanziario di 1,7 milioni di franchi per una serie di migliorie tra cui misure antincendio, luci d’emergenza, risanamento del tetto, scale di sicurezza, ecc. Un altro credito di 700mila franchi è previsto per la Murata del Castelgrande e in particolare si prevedono opere di rafforzamento strutturale.

(N.M.)