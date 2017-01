Difficoltà per Migros Ticino

La cooperativa regionale ha chiuso il 2016 con una cifra d’affari di 479,5 milioni, in calo de 2,64% rispetto all’anno precedente.

Anche nel 2016 Migros Ticino ha registrato una flessione nella cifra d’affari. Come reso noto dalla stessa cooperativa regionale, l’operato dell’azienda ha fatto registrare l’anno passato una cifra d’affari pari a 479,5 milioni di franchi, in calo del 2,54% rispetto al 2015.

Le ragioni di questa flessione risiederebbero nella diminuzione dei prezzi, nel sempre forte fenomeno del turismo degli acquisti all’estero e nella concorrenza del commercio online in particolare per quanto concerne il settore non alimentare. La ristrutturazione della filiale di Lugano Centro, una delle più importanti della cooperativa, ha pesato sul bilancio di fine anno con un -1%.

Nonostante il periodo poco favorevole, Migros Ticino ha continuato a investire sul territorio rinnovando diverse sedi: da quella di Lugano al negozio di Massagno. Inoltre sono state inaugurate 3 nuove attività: a Sementina, il take away di Bellinzona e un centro Activ Fitness sempre nella Turrita.

Ampliata pure l’offerta di beni e servizi commerciali con un occhio di riguardo ai prodotti ticinesi. Positivo anche il bilancio dell’offerta formativa della Scuola Club Migros, che ha vito aumentare la frequenza nel nostro Cantone del 2,8%.

(Red)