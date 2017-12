Dino Cauzza nel CdA di AET

Dal 2018 Cauzza, che ha maturato un’esperienza ventennale in ambito finanziario ed è laureato in Scienze economiche, sostituirà il dimissionario Marco Netzer.

Il Consiglio di Stato ha nominato Dino Cauzza nel Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET).

Licenziato in Scienze economiche all’Università di San Gallo e in seguito diplomato quale esperto contabile, Cauzza ha maturato un’esperienza ventennale in ambito finanziario. Negli ultimi 15 anni, in particolare, ha rivestito cariche di responsabilità presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), dove è stato dapprima responsabile della Revisione Interna e, in seguito, Capo area Finanze e controlling e CFO, membro della Direzione generale. Dall’inizio del corrente anno è titolare di Alameda SA, che si occupa in particolare di offrire un supporto gestionale e amministrativo a professionisti attivi in ambito sanitario e sociosanitario.

A partire dal 1° gennaio 2018 Dino Cauzza assumerà la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET) in sostituzione del dimissionario Marco Netzer. Il Governo coglie l’occasione per ringraziare quest’ultimo per il lavoro svolto in seno ad AET. Nominato membro del Consiglio di Amministrazione nel 2007, ha rivestito la carica di Vice Presidente dal mese di giugno del 2008.

