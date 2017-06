Diocesi: conti chiusi in pareggio

L’Assemblea diocesana dei delegati, riunitasi martedì 13 giugno a Lugano in Curia, alla presenza del Vescovo, ha approvato i conti del 2016. I conti della Diocesi di Lugano nel 2016 sono stati chiusi in sostanziale pareggio. È stato infatti registrato un piccolo avanzo di esercizio di 10.760,47 franchi mentre il bilancio fa stato di un capitale di 4.283.606,55 franchi.

Il conto economico presenta nella gestione ordinaria costi per 1.860.875,59 franchi a cui vanno sommati 1.184.027,81 di costi per la pastorale, strutture diocesane (per es. Facoltà di Teologia, Liceo Diocesano Breganzona) e altre opere. I costi per la pastorale risultano superiori al Consuntivo 2015 in modo particolare a causa dell’aumento dell’aiuto alle parrocchie povere.

Sono gli utili derivati dalla gestione degli immobili che hanno consentito in gran misura il finanziamento degli stipendi del personale e delle attività pastorali, come pure il sostegno a sacerdoti, a parrocchie e alle opere caritative. Il restauro della Cattedrale – come è stato spiegato martedì sera all’assemblea – è quasi concluso e l’apertura è prevista per il 13-14-15 ottobre prossimi.

Gli investimenti sostenuti nel 2016 per la Cattedrale sono ammontati a franchi 3.641.923,27 (investimenti totali al 31 dicembre 2016: franchi 13.459.214,69). Il costo globale dovrebbe aggirarsi sui 16 milioni di franchi. Nel corso del 2016 sono pure stati fatti dei lavori di ristrutturazione alla Casa Loredana di Gordola e alla struttura del Collegio Pio XII di Breganzona.

Durante l’anno sono pure stati eseguiti lavori di risanamento e riammodernamento della Villa San Giuseppe a San Bartolomeo al Mare, ciò che faciliterà senz’altro l’accoglienza degli ospiti. Durante l’assemblea, l’economa della Diocesi, signora Luisa Bucher, ha sottolineato che il risultato positivo è stato conseguito unicamente grazie ai ricavi straordinari dovuti a donazioni e al fondo attività diocesane alimentato dalle parrocchie.

(C.V.)