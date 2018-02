Domani torna la neve in Ticino

Per le giornate di giovedì e venerdì MeteoSvizzera prevede deboli nevicate anche a basse quote; intanto quella appena trascorsa è stata la più fredda in pianura.

Chi è uscito di casa questa mattina si è ritrovato a dover battere i denti. La scorsa notte è stata infatti la più fredda dell'inverno in pianura: in alcune zone si sono sfiorati i -20 gradi. Ora dovrebbe però cominciare un graduale ritorno a temperature più elevate.

Secondo i dati di MeteoNews, nelle aree di pianura a nord delle Alpi si sono registrare ovunque temperature sotto i -10 gradi. Nell'Entlebuch (BE/LU) si è arrivati a -18.

Sopra i 1000 metri il freddo è stato ancora più intenso. Sulla Glattalp (SZ), stazione meteo nota per i record negativi, c'erano -36 gradi. Sull'Alpe di Buffalora (GR) la colonnina di mercurio ha fatto segnare -30 gradi.

Fra i motivi per le basse temperature c'è ancora l'aria russa presente sulla Svizzera. Lentamente si assiste però a un cambio di tendenza ed entro domani ad alta quota la situazione dovrebbe diventare decisamente meno fredda. Ad un'altezza di 2000 metri si passerà da -20 a 0 gradi. Anche in pianura la situazione migliorerà entro il weekend, secondo i meteorologi.

Le previsioni per il Ticino

Per quanto riguarda nello specifico il nostro Cantone, oggi sarà abbastanza soleggiato, ma nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità. Sulle montagne del Ticino centro-meridionale si svilupperanno dei cumuli e localmente sarà possibile avere qualche fiocco di neve. E per domani, come noto, sono attese anche in pianura deboli nevicate.

Venerdì sarà ancora molto nuvoloso e anche per quel giorno saranno possibili delle deboli nevicate. Ma soprattutto in montagna si assisterà a un netto rialzo delle temperature. Sabato sarà variamente nuvoloso con un po' di sole, ma anche occasionali rovesci. Limite delle nevicate in rialzo a 500 - 700 metri. Domenica sarà in parte soleggiato, ma con possibilità di qualche rovescio locale. Limite delle nevicate in rialzo a 700 - 1000 metri.

(S.M./Ats)